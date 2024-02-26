Руководитель МИД заявил, что каждый патрон, произведенный в Европе, должен служить для ее защиты. В связи с этим дипломат призвал европейские государства приостановить контракты на экспорт снарядов с третьими странами и начать передавать все боеприпасы Украине, информирует «НБН» со ссылкой на RND.

Глава внешнеполитического ведомства обвинил западных партнеров Киева в нехватке снарядов у ВСУ. По словам Кулебы, союзники Украины поздно начали наращивать выпуск боеприпасов, запускать новые линии производства и заключать долгосрочные контракты.

Министр отметил, что сейчас Украина расплачивается за ошибки партнеров и прилагает все усилия для того, чтобы они закупали для ВСУ снаряды в третьих странах.

В то же время три государства, как ранее сообщали западные СМИ, блокируют попытки Европейского Союза закупить боеприпасы для армии Украины за пределами организации.