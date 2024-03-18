Как информирует «НБН», об этом во время эфира национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов.

Так, отвечая на вопрос относительно того, возможна ли теперь у России новая волна мобилизации и изменится ли политика России после победы Путина, Юсов подчеркнул, что мобилизационные меры на территории страны-агрессора не прекращались и по сей день.

Он добавил:

И да, после всего этого фарса под названием «выборы Путина ожидается, что мобилизация в РФ еще более активизируется. Вероятно, она будет нести более открытый характер. И это действительно правда».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин намекнул на создание «санитарной зоны» в Украине.