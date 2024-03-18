В эфире национального телемарафона глава пресс-центра сообщила, что Силы обороны тщательно отслеживают активность авиации «второй армии мира», в частности стратегической, информирует «НБН».

По словам спикера оперативного командования «Юг», путинские войска сделали перерыв в массированных ракетных обстрелах нашей страны и определенным образом он связан с отсутствием у оккупантов наводчика, разведывательного центра – самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Гуменюк напомнила, что недавно ВСУ устроили «самолетопад» и каждая новая операция для российских пилотов связана с большими рисками. При этом путинские захватнические силы не отказались от массированных ракетных атак на нашу страну, ведь такие обстрелы являются их основным преимуществом.

Напомним, западные СМИ сообщили, когда у украинской противовоздушной обороны из-за задержек военной помощи Запада могут закончиться ракеты для защиты страны от атак оккупантов.