Результаты соцопросов КМИС демонстрируют, что в мае 2022 года доверяли «Единым новостям» 69% украинцев, не доверяли – 12% граждан. Уже в следующем году уровень поддержки национального телемарафона начал падать, информирует «НБН».

В конце 2023 года доля тех, кто доверяет информации в телевизионных эфирах снизилась до 43% респондентов, а тех, кто не доверяет, возросла до 38%. В феврале этого года уровень доверия к «Единым новостям» продолжил снижаться – 36% опрошенных доверяют тому, что транслируют с телеэкрана, 47% — не доверяют.

Наиболее критичны к телемарафону жители Запада (56% не доверяют) и Центра Украины (48% — не доверяют). На Востоке доля таких респондентов составляет 40%, а на Юге – 37% опрошенных.

Ранее соцопрос КМИС показал, как замена главкома ВСУ отразилась на рейтинге доверия украинцев к президенту.