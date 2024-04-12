Во время заседания Совета Безопасности ООН дипломат сообщил, что с начала года российские захватчики ударили по Украине около 2800 «Шахедами», почти 1000 ракет и почти 7000 КАБов, информирует «НБН».

Кислица уточнил, что только 3% ракет, авиабомб и ударных дронов «второй армии мира» поражают военные цели в Украине, остальные 97% бьют по гражданской инфраструктуре.

Постпред отметил, что ВС РФ сознательно нацелились на критическую инфраструктуру нашей страны, в частности на объекты энергетики. После обстрелов энергосистемы в марте украинские ГЭС получили повреждения, а также было уничтожено 80% тепловой энергии.

Также дипломат напомнил, что россияне ужесточили атаки на Харьков, где в марте получили ранения или были убиты в результате ударов захватчиков как минимум 604 гражданских.

Представитель добавил, что путинский режим имеет идентичную «токсичную ДНК» с режимом Гитлера. Кислица призвал усвоить уроки истории, отметив, что в Совбезе ООН сидят современные предшественники нацистов.

Напомним, в ночь на 11 апреля армия Путина осуществила масштабную атаку на Украину. Глава государства Владимир Зеленский сообщил, сколько ракет и беспилотников выпустили ВС РФ по нашей стране.