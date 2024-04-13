О том, что канцлер Германии Олаф Шольц не исключает возможности продолжения подобного общения с кремлевским тираном Владимиром Путиным, но лишь при определенных условиях, пишет «НБН», ссылаясь на материал Tageszeitung.

По словам Шольца, смысл что-либо обсуждать с Путиным появится исключительно тогда, «когда придет время», в частности, когда РФ осознает — видение их версии мира не воплотится в реальность, а Путин поймет, что обязан прекратить свою «кампанию» и вывести армию из Украины.

Федеральный канцлер добавил, что разговоры, идентичные проведенным в декабре 2022 года, — полезны, поскольку дают ощущение потенциальной возможности изменения критической ситуации. Однако на данном этапе, непрекращающаяся «русская война» указывает на обратное.

Шольц резюмировал:

И я не исключаю дальнейших дискуссий [с Путиным] в будущем. По инициативе украинского правительства проводятся дипломатические усилия на уровне советников по нацбезопасности, куда входят и страны Глобального Юга — это важно.

Ранее мы писали о том, что Зеленский объяснял, почему Шольц отказывается предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.