В ходе совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Латвии Байбой Браже руководитель МИД заявил, что возвращение военнообязанных граждан на родину справедливо по отношению к украинским мужчинам, которые не покидали свою страну.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Дипломат напомнил, что украинские мужчины призывного возраста, которые уехали за границу после 24 февраля 2022 года получали правовые статусы и социальные выплаты, так как они являются гражданами нашей страны.

Министр отметил, что его обязанность защищать украинцев, которые находятся за пределами Украины, и он будет это делать. Однако должна быть справедливость в вопросе мужчин, которые находятся в родной стране и за рубежом, а также справедливость в отношениях между государством и его гражданами.

Напомним, в Офисе Зеленского высказались об ограничениях для украинских мужчин за границей.