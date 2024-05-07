В аналитическом материале ISW отмечается, что российские власти активизировали кампанию рефлексивного контроля, которая подразумевает формирование мнения противника и добровольного принятия решений, выгодных РФ, в результате соответствующей риторики и ИПСО страны-агрессора, сообщает «НБН».

Американские эксперты объяснили, что нередко у Москвы это проявляется в «бряцании» ядерным арсеналом в ходе войны против Украины, чтобы заставить государства Запада прекратить поддержку Киева.

По словам аналитиков, чиновники РФ – важный элемент усилий агрессора по использованию ядерной риторики в качестве рефлексивного контроля. Представители государства-террориста всегда привязывают ядерные учения и намеки на применение такого оружия к важным политическим решениям западных лидеров относительно Украины.

Как сообщалось, представитель Вашингтона Джон Кирби отреагировал на очередные ядерные угрозы президента-агрессора. Чиновник рассказал диктатору, как ему спастись от западного оружия.