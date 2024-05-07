Выступая перед россиянами после «инаугурации», глава Кремля в очередной раз заговорил о диалоге с Западом и целях развязанной им полномасштабной войны в Украине, информирует «НБН».

В своей речи диктатор сообщил, что Москва якобы не отказывается вести диалог с западными государствами и у них есть выбор – продолжать политику агрессии, давления на РФ, сдерживать ее развитие либо искать пути к миру и сотрудничеству.

Президент-агрессор, который постоянно требует вести переговоры на условиях Москвы, отметил, что диалог о безопасности «возможен со взаимным уважением интересов, без высокомерия и чванства». Путин заверил, что РФ якобы хочет укреплять хорошие отношения с государствами, которые видят в ней честного и надежного партнера.

В очередной раз глава Кремля заявил, что безопасность и интересы россиян для него будут «прежде всего» и поблагодарил граждан, которые «сражаются за отечество».

Напомним, аналитики ISW рассказали о настроениях кремлевских элит накануне «инаугурации» Путина.