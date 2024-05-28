Во вторник, 28 мая, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности присоединился к требованию Альянса отменить запрет для ВСУ по использованию западного оружия для атак на РФ. По его словам, нынешняя ситуация «полностью ассиметрична», информирует «НБН» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Вице-президент Еврокомиссии считает применение Силами обороны Украины западного оружия для ударов по объектам в России приемлемым с точки зрения международного права, поскольку оккупанты атакуют страну с территории государства-террориста.

В связи с этим политик призвал европейских лидеров снять ограничение на применение украинской армией западного оружия для ударов по территории государства-террориста. Руководители оборонных ведомств Нидерландов, Эстонии и Латвии поддержали эту идею.

Напомним, глава европейской дипломатии раскритиковал Венгрию за блокирование выделения ЕС 5 миллиардов евро помощи Украине.