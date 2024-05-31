Руководитель Офиса президента в своем Telegram-канале отреагировал на очередной обстрел жилой застройки в Харькове в ночь на пятницу, 31 мая. Чиновник отметил, что российские захватчики постоянно терроризируют город.

Также Ермак показал фотографию разрушенной пятиэтажки в Харькове в результате вражеского удара, информирует «НБН».

Фото — t.me/ermaka

По словам главы Офиса Зеленского, военные цели на территории страны-агрессора, которые представляют угрозу для Украины, должны уничтожаться Силами обороны любым оружием.

Отметим, что в ночь на 31 мая российские оккупационные силы атаковали Харьков ракетами С-300. Областная прокуратура сообщила, что по состоянию на 15:00 известно о 25 раненых и 6 погибших в результате обстрела. Также ведомство опубликовала фотографии последствий удара ВС РФ по городу.