Украинский лидер в ходе выступления в Бундестаге отметил, что сейчас некоторым кажется, что война никогда не закончится, а глава Кремля Владимир Путин будет вечно находиться у власти, однако это иллюзия, информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Президент вспомнил о падении Берлинской стены. По словам гаранта, за год-два до этого события никто не предвидел, что это случится так быстро. Однако благодаря лидерству политиков и воле людей стена была разбита. Зеленский заверил, что иллюзию могущества РФ также можно развеять лидерством, достигнув мира в Европе.

В то же время, как напомнил украинский лидер, у страны-агрессора свои мечты и цели, однако она одна сражается против всех европейских государств. По этой причине Европа должна заставить Россию измениться. Гарант добавил, что «не бывает стен, которые не падают».

11-12 июня в столице Германии проходит Ukraine Recovery Conference. Во время выступления на конференции Зеленский рассказал о самых больших вызовах Украины в войне, перечислив критические нужды Сил обороны.