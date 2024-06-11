Японский телеканал NHK, ссылаясь на дипломатические источники, сообщил, что 90 представителям стран и организаций, участникам саммита в Швейцарии, будет предложен проект совместного заявления без призыва к выводу ВС РФ с украинской территории, информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

Журналисты пишут, что в документе будут упомянуты только 3 из 10 пунктов «Формулы мира» Зеленского, об освобождении всех заключенных, депортированных в РФ детей, а также о продовольственной безопасности и безопасности АЭС.

При этом в совместном заявлении участников не пропишут главные требования Киева о выводе российских оккупантов из Украины, а также о восстановлении ее территориальной целостности. Эти пункты исключили из проекта документа из-за участия в саммите государств Азии и Ближнего Востока, которые поддерживают связи с государством-террористом.

Напомним, что на прошлой неделе в Госдепе США раскритиковали КНР за отказ принять участие в Глобальном саммите мира. Вашингтон вновь призвал Китай не помогать России.