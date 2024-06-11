Во вторник, 11 июня, во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference-2024 в Берлине украинский лидер сообщил, что наибольшим преимуществом «второй армии мира» над ВСУ на сегодня является доминирование в небе, информирует «НБН».

По словам главы государства, путинские оккупационные силы благодаря преимуществу над Украиной в небе разрушают жизни ее граждан, совершая террор ракетами и бомбами. Также доминирование в воздушном пространстве позволяет захватчикам продвигаться на фронте.

Отметим, что в прошлом месяце в интервью американскому изданию президент заявил, что путинские оккупационные силы также имеют преимущество в войне против нашей страны благодаря накопленному запасу ракет С-300, а также КАБов. Зеленский уточнил, что ВС РФ ежедневно используют это оружие для атак на Украину, в частности для обстрелов Харькова.