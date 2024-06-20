Руководитель внешнеполитического ведомства на своей странице в соцсети Х написал, что он искренне ценит решение Бухареста предоставить нашей стране ЗРК Patriot, поблагодарив главу МИД Румынии Луминицу Одобеску за ее личный вклад, информирует «НБН».

По словам дипломата, передача системы ПВО Румынией поможет защитить небо, мирных украинцев и критическую инфраструктуру нашей страны от атак российских захватчиков. Министр отметил, что каждая сбитая ракета оккупантов – устранение потенциальной угрозы для стран-соседей.

Кулеба призвал союзников Украины последовать примеру Бухареста и передать Киеву комплексы противовоздушной обороны, а также ракеты к ним, чтобы совместными усилиями победить российский террор.

Ранее в Варшаве объяснили, почему Польша не намерена отправлять в Украину Patriot.