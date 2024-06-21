Комментируя решение Совета ЕС начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз 25 июня, руководитель внешнеполитического ведомства на своей странице в соцсети Х написал, что сегодня великий день для нашей страны, Молдовы и самой организации, информирует «НБН».

Дипломат сообщил, что все страны-члены Европейского Союза утвердили переговорные рамки и практический диалог относительно интеграции Украины в ЕС стартует на следующей неделе.

Министр отметил, что наша страна установила рекорд по скорости продвижения от заявки на членство в организации до открытия переговоров. По словам главы МИД, Украина прошла этот путь за два года без «скидок», проводя реформы и выполняя требования Евросоюза в условиях борьбы с российскими оккупантами.

Кулеба не сомневается, что интеграция нашего государства в ЕС усилит безопасность и процветание всех стран Европы.

Ранее дипломат ответил, продолжит ли Киев говорить с Пекином о прекращении войны после отказа КНР от участия в Глобальном саммите мира.