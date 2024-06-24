Глава ЦПД в эфире телеканала FREEДОМ сообщил, что кремлевская пропаганда сейчас активно работает над тем, чтобы уменьшить количество участников следующего Глобального саммита мира либо вообще сорвать проведение конференции.

По словам Коваленко, РФ делает ставку на страны Глобального Юга, однако работает в этом направлении и в других государствах, информирует «НБН».

Лейтенант отметил, что на данном этапе основные месседжи пропагандистов направлены на срыв мобилизации в Украине, также они продолжают разгонять фейки о «нелегитимности» ее президента, направленные на аудиторию в США и Европе.

В Азии и на Ближнем Востоке Москва пытается продвигать «мирный план» Китая, который предусматривает прекращение боевых действий и переговоры без вывода войск Путина с украинских территорий.

Коваленко добавил, что в этой информационной кампании принимает участие Служба внешней разведки РФ, задачей которой является уменьшение присутствия государств Африки на следующем Глобальном саммите мира.

Напомним, в МИД Украины ответили, продолжит ли Киев говорить с Пекином о прекращении войны после его отказа от участия в саммите.