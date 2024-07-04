В комментарии изданию «РБК-Украина» источник в окружении президента сообщил, что у президента нет полной уверенности, что он решит оставаться в политике и идти на второй срок, информирует «НБН».

По словам собеседника журналистов, если большинство украинцев решат, что страна проиграла и Зеленский в этом виноват – он не пойдет на выборы. Соратник главы государства заверил, что гарант не будет, как бывшие руководители страны Виктор Ющенко и Петр Порошенко участвовать в президентской гонке, чтобы набрать 5-10% голосов.

Однако, если большинство граждан решат, что с войной «нормально все закончилось» и власти «вырулили», тогда Зеленский пойдет на выборы.

Другой источник рассказал СМИ, что президент мечтал закончить войну против РФ уверенной победой и на этой волне покинуть политическую арену.

Напомним, в интервью западному агентству глава государства назвал две страны, которые могут закончить войну в Украине.