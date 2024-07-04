Гарант в интервью агентству Bloomberg напомнил, что, когда «вторая армия мира» разрушала энергетическую инфраструктуру нашей страны, никто в мире не остановил кремлевского диктатора Владимира Путина. Тогда Силы обороны начали наносить ответные удары по энергетике РФ, информирует «НБН».

По словам президента, тогда внезапно все начали заявлять, что такие атаки якобы являются эскалацией и Украина должна прекратить обстрелы НПЗ и других объектов на территории государства-террориста.

Зеленский отметил, что наша страна вышла на четкую позицию в этом вопросе и, если миру больно из-за атак Сил обороны на энергетическую систему РФ, тогда международное сообщество должно сделать так, чтобы российские оккупационные силы не наносили удары по украинским энергообъектам.

Глава государства считает, что Запад должен быть более решительным, поставить кремлевского диктатора на место и не позволить ему нарушать общие правила.

Также в интервью гарант назвал государства, которые могут остановить вооруженную агрессию РФ против Украины.