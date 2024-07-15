В ходе пресс-конференции украинский лидер сообщил, что страны-члены Североатлантического Альянса осудили «миротворческую миссию» главы венгерского правительства в столице РФ, информирует «НБН».

По словам Зеленского, если премьер использовали визит в Киев, чтобы ему после этого было комфортнее на встрече с Путиным в Москве, то это неправильно. Президент заявил, что поэтому он не поддерживает визит Орбана в российскую столицу.

Гарант отметил, что действия представителя Будапешта осудили и сраны Евросоюза, и государства Альянса. Визит премьера-Венгрии в РФ также обсуждался на закрытом Совете Украина-НАТО – речь шла о том, что ни у одного из членов организации не может быть пророссийской политики.

При этом украинский лидер добавил, что Киеву нужно пытаться построить отношения с Будапештом.

Напомним, пресс-секретарь Орбана сообщил о передаче «мирного плана» главы правительства Венгрии лидерам Евросоюза.