Как информирует «НБН» со ссылкой на местное издание IDNES, по мнению президента Чехии Петра Павела, без вовлечения как России, так и Китая, успешность любых мирных переговоров относительно окончания войны в Украине попросту невозможна.

По словам Павела, переговорный процесс по миру в Украине не обретет смысла, если Москва не прекратит выдвигать Киеву требования касательно старта диалога об урегулировании войны. Кроме того, без России и Китая, оказавшихся вместе за столом переговоров мира не удастся достичь, так как ряд проблемы возможно решить лишь на основе уважения к нормам международного права.

Президент Чехии добавил — РФ нельзя заставить изменить свою нынешнюю позицию без реального давления со стороны Китая. Таким образом, Пекин должен взять на себя большую ответственность за поддержание мира, а «не исходя из того, кто располагает большей армией или большей экономической мощью».

Ранее мы писали о том, что в МИД Китая уверены — время для мирных переговоров между Украиной и РФ еще не наступило.