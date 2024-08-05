Нардеп в интервью изданию «РБК-Украина» заявил, что «Единые новости» не оправдывают выделенные на них средства. Также Потураев высказался об искажении политической нейтральности в телемарафоне, отметив, что не поддерживает это, информирует «НБН».

По словам «слуги народа», сейчас телемарафоном занимаются частные медиа, которых никто никогда не мог упрекнуть, что они должны жестко придерживаться соответствующего принципа. Поэтому «перекосы» в «Единых новостях» вызывают замечания со стороны иностранных союзников Киева.

Депутат считает, что телемарафон предоставляет украинцам качественную информацию, не транслируя фейки. В то же время к «Единым новостям» все равно есть обоснованные вопросы, поэтому нужно искать какие-то решения, прежде чем говорить о продолжении выделении средств на этот проект.

Отметим, что в интервью Потураев также объяснил, почему в стране нужно отключить мессенджер Telegram.