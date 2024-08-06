В ходе брифинга во вторник, 6 августа, Вениславский высказался о проведении демобилизации в Украине, объяснив, почему сейчас сложно говорить об этой теме, информирует «НБН».

По словам нардепа, соответствующий вопрос болезненный, во-первых, из-за сложной ситуации на поле боя, во-вторых, из-за намерений России увеличить потенциал своих вооруженных сил.

Чиновник рассказал, что на заседании Комитета разведывательные сообщества предоставили информацию о планах Кремля увеличить численность армии Путина в нашей стране еще на несколько десятков и даже сотни тысяч захватчиков. Учитывая соответствующие цели Москвы, говорить о демобилизации тяжело.

Ранее объяснял отсрочку с принятием законопроекта о демобилизации глава Комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Александр Завитневич. Также нардеп высказался о подготовке соответствующего документа.