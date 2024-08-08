В среду вечером, 7 августа, представитель Офиса президента Украины впервые прокомментировал события в Курской области в эфире национального телемарафона. Подоляк не подтвердил, что бои в приграничном регионе РФ ведут Силы обороны.

По словам чиновника, эффективность такого инструмента, как боевые действия постепенно увеличивается, информирует «НБН»

Представитель ОПУ подчеркнул, что ситуация в Курской области повлияет на то, как в соседней стране осознают эту войну в связи с дополнительными потерями оккупантов в регионе, повышением цены вторжения в Украину и психологическим влиянием на россиян.

Подоляк объяснил, что на переговорах можно будет что-то получить от России, дожать ее и не позволить ей доминировать, если в Кремле осознают, что война идет не по их сценарию.

Как пишет издание Politexpert, Москва ориентируется на максималистские требования Путина для начала переговоров. В РФ продолжают утверждать, что Формула мира Зеленского игнорирует интересы страны-агрессора, и диалог с Киевом возможен лишь после полной капитуляции Украины.

Напомним, в ISW оценили реакцию российских властей на боевые действия в Курской области.