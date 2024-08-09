Глава ОПУ в интервью «Европейской правде» высказался о проведении второго Глобального саммита мира. По словам Ермака, украинское руководство хочет, чтобы конференция состоялась в этом году. Однако есть условия, без которых масштабного мероприятия не будет, информирует «НБН».

Руководитель Офиса Зеленского призвал не относиться к саммиту как к чемпионату мира, якобы встречи на уровне советников – это отборочный этап, первая конференция – полуфинал, вторая – финал, и на этом мероприятии все закончится.

Чиновник отметил, что хотелось бы такого развития событий, однако нужно смотреть на саммит реалистично. Он подчеркнул, что это будет зависеть от того, сколько государств поддержат план Киева, добавив, что первая конференция продемонстрировала потенциал.

Ранее в МИД Украины высказались об участии представителей страны-агрессора во втором Глобальном саммите мира.