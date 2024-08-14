Британское издание Financial Times пишет, что Киев и его союзники обеспокоены тем, что после возвращения в Белый дом Трамп будет угрожать украинскому руководству отказом от поставок военной помощи, принуждая его к несправедливому миру, сообщает «НБН».

45-й президент США не раз заявлял, что он закончит войну за сутки, его бывшие чиновники и советники предполагают, что его план может включать неформальную уступку территории в обмен на гарантии безопасности Запада.

Европейские партнеры Киева хотят, чтобы у Украины была сильная позиция на переговорах с РФ. До наступления в Курской области у нее практически не было вариантов, как этого достичь в краткосрочной перспективе. Однако теперь приграничный регион РФ может стать «разменной монетой» на «торгах» с Трампом.

При этом, как отмечают журналисты, Украине нужно будет сохранить территории государства-террориста, что будет стоить для нее очень дорого, учитывая, что ВСУ не хватало на Донбассе резервов, ротации сил и снабжения.

Украинские военные и западные аналитики опасаются, что бросание ресурсов на удержание Курской области может затруднить удержание стратегически важных позиций защитников на Донетчине, где продолжается наступление оккупантов. Однако, по всей видимости, Киев считает, что выгоды на переговорах стоят риска.

Напомним, военный аналитик спрогнозировал, как наступление в Курской области отразится на боях на Донбассе.