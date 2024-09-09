Нардеп в эфире телеканала «Мы – Украина» заявил о необходимости кадровых изменений в Министерстве иностранных дел Украины. По словам Пушкаренко, наша страна ведет дипломатию военного времени, которая должна быть быстрой и эффективной, при этом продуманной, информирует «НБН».

Политик обратил внимание на активность Украины на международной арене за последние 2,5 года, которую назвал «очень действенной». В то же время депутат добавил, что глава государства и Офис президента не могут «вытаскивать» на себе всю внешнюю политику страны, поэтому была необходимость в смене руководства МИД.

Напомним, что 5 сентября главой внешнеполитического ведомства стал Андрей Сибига. Отставка его предшественника Дмитрия Кулебы стала самой резонансной часть «перезагрузки» правительства Украины. СМИ озвучили свои предположения относительно причины ухода дипломата из МИД.