Нардеп в эфире телеканала «Мы – Украина» заявил о необходимости кадровых изменений в Министерстве иностранных дел Украины. По словам Пушкаренко, наша страна ведет дипломатию военного времени, которая должна быть быстрой и эффективной, при этом продуманной, информирует «НБН».
Политик обратил внимание на активность Украины на международной арене за последние 2,5 года, которую назвал «очень действенной». В то же время депутат добавил, что глава государства и Офис президента не могут «вытаскивать» на себе всю внешнюю политику страны, поэтому была необходимость в смене руководства МИД.
Напомним, что 5 сентября главой внешнеполитического ведомства стал Андрей Сибига. Отставка его предшественника Дмитрия Кулебы стала самой резонансной часть «перезагрузки» правительства Украины. СМИ озвучили свои предположения относительно причины ухода дипломата из МИД.
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