Представитель Офиса Зеленского в комментарии «РБК-Украина» заявил, что план победы нашей страны, составленный Киевом, – это не предложение, а четкое понимание того, что означает современная война, информирует «НБН».

По словам советника главы ОПУ, среди общих положений плана выделен военный пакет, который должен быть четко структурирован в соответствии с нынешним этапом боевых действий, анализом того, что происходит в приграничном регионе РФ с точки зрения применения отечественного оружия.

Следующий пункт – патетическое принуждение РФ, которое заключается в том, что наша страна сама выбирает свою роль на глобальной политической арене и выбирает, к каким альянсам она хочет присоединиться.

Далее – экономический стимул, который должен заставить агрессивную страну адекватно воспринимать реальность. Подоляк объяснил, что это положение подразумевает аудит антироссийских санкций и наращивание инвестиций в отечественный ВПК.

Последний главный шаг – дипломатическое давление на РФ. Этот вопрос требует работы с нейтральными государствами, которые не понимают, что эта страна разрушает международное право, в рамках которого они могут формировать другие альянсы и иметь возможность доминировать.

Чиновник добавил, что партнерам нужно принять принципиальное решение по поддержке Украины, перестать слушать кремлевского диктатора, в противном случае человечество вернется к праву силы.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский перечислил факторы, которые помогут Украине переломить ход войны.