Представитель Офиса Зеленского в интервью «24 каналу», отвечая на вопрос, может ли оппозиция представить РФ на Глобальном саммите мира, заявил, что эти россияне на конференции ни на что влиять не будут, информирует «НБН».

По словам чиновника, у оппозиции РФ есть два крыла, первое из них – «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального, который имеет отношения с западными элитами. Соратники главного оппонента Путина, который в феврале умер в российской исправительной колонии, активно игнорируют тему вторжения в Украину.

Второе крыло российской оппозиции – Леонид Невзлин, Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров и другие, которые непосредственно участвуют в различных мероприятиях для поддержки нашей страны, например, в деятельности «Русского добровольческого корпуса» и Легиона «Свобода России». При этом они не способны повлиять на процессы в стране-агрессоре и завершение войны.

Подоляк объяснил, что также присутствие оппозиции РФ на Глобальном саммите мира не поймут нейтральные государства, так как для них важно, чтобы был представитель от Москвы.

Напомним, глава МИД Италии поддержал участие РФ и Китая в Глобальном саммите мира, озвучив условие для российского руководства.