Украинский лидер на встрече с представителями СМИ рассказал, что Киев просит у союзников дальнобойное оружие, поскольку ВС РФ используют для наступления атаки КАБами. В результате защитникам приходится отходить с их позиций, которые враг добивает из артиллерии, а потом захватывает их.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

По словам гаранта, сейчас уже поздно говорить о применении Силами обороны ракет ATACMS, поскольку россияне перебазируют свою авиацию на другие аэродромы, некоторое оружие они передвинули на более 300 километров.

Президент объяснил, что, чтобы наносить удары по этим объектам, украинской армии необходимо дальнобойное оружие. Оно есть у ВСУ, однако не в том количестве, которое им нужно. При этом защитники не могут применять его для атак на РФ, поскольку союзники не сняли соответствующий запрет из-за страха перед эскалацией.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз заявил, что Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.