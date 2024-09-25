Представитель Офиса Зеленского обратил внимание на то, что некоторые партнеры Киева говорят о том, что война в Украине может быть долгой. Чиновник не понимает, зачем они делают такие заявления, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

По словам советника главы ОПУ, РФ так же, как и наша страна, находится в ресурсном дефиците и поэтому опирается на возможности своих союзников – Ирана и КНДР. Поэтому разговоры о затяжной войне с Россией, экономика которой находится в тяжелой ситуации, не являются целесообразными.

В то же время партнерам Киева необходимо принять важные решения по трем ключевым вопросам для завершения войны – Украине в НАТО, использованию замороженных активов РФ и дальнобойных ударах ВСУ по территории страны-агрессора.

Подоляк отметил, что в таком случае не придется говорить о «десятилетии» войны, «2026-м годе», что «нужно уступить территории» и т.п. Чиновник добавил, что, если Россия получит захваченные территории, это не остановит ее захватнические планы относительно других стран.

Также советник главы ОПУ ответил, как предотвратить удары ВС РФ по атомным электростанциям в Украине.