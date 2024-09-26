Глава Украины в своем Telegram-канале поблагодарил американского лидера Джо Байдена, его обе партии, Конгресс и народ США за помощь нашей стране – Вашингтон выделил для этой цели 7,9 миллиарда долларов.

По словам Зеленского, также американские власти нанесли новый санкционный удар по Российской Федерации, информирует «НБН».

Гарант подчеркнул, что Киев использует предоставленную Вашингтоном финансовую помощь наиболее эффективным и прозрачным способом для победы Украины, достижения справедливого, длительного мира, а также для трансатлантической безопасности.

Украинский лидер добавил, что наша страна и Штаты остаются близкими союзниками, которые остаются приверженными совместной безопасности в Европе и за ее пределами.

Как сообщалось, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп отличился новым скандальным заявлением об Украине. Одиозный политик утверждает, что наша страна «как таковая не существует».