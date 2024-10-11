В пятницу, 11 октября, в Ватикане лидер украинцев в третий раз имел частную аудиенцию у Папы Римского, встреча длилась более получаса. Зеленский сообщил, что в ходе общения с понтификом главной темой было возвращение пленных, информирует «НБН».

По словам президента, для всех украинцев остаются очень болезненными все вопросы, касающиеся пленных и депортированных российскими оккупантами, которые находятся на территории страны-агрессора.

Гарант сообщил, что 10 октября стало известно о гибели в плену журналистки Виктории Рощиной. Глава государства отметил, что россияне незаконно удерживают еще много других журналистов, общественных деятелей, руководителей общин с ВОТ и обычных людей, которых похитили в оккупации.

Зеленский сообщил, что он попросил Папу Римского помочь вернуть из плена украинцев, подчеркнув, что Киев рассчитывает на содействие Святого Престола в этом вопросе.

Напомним, в марте Франциск призвал к началу мирных переговоров между Украиной и РФ.