Украинский лидер во время онлайн-обращения к Европейскому парламенту сообщил, что Пхеньян может увеличить численность своих войск в России до 100 000 солдат, информирует издание «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

По словам гаранта, сейчас кремлевский диктатор подтянул к украинской государственной границе 11 000 бойцов КНДР. Однако количество северокорейских солдат в стране-агрессоре может возрасти.

Журналисты пишут, что Киев и его союзники на Западе утверждают, что Пхеньян поставляет Москве оружие для продолжения войны против Украины.

Кроме того, южнокорейское разведывательное агентство на прошлой неделе сообщило, что военные КНДР уже участвовали в боевых действиях против ВСУ.

Напомним, что недавно в Государственном департаменте США рассказали, что помешает россиянам успешно интегрировать северокорейских солдат в путинские оккупационные войска и эффективности бойцов КНДР на передовой.