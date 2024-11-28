Лидер украинцев в вечернем видеообращении обратил внимание на поездку российского диктатора в Казахстан. Он отметил, что, глава Кремля в ходе визита в очередной раз «прорекламировал» свое оружие, а также намерение продолжить убийства и разрушения.

Президент заявил, что Путин не собирается прекращать свою агрессию и не хочет позволить другим сделать это, информирует издание «НБН».

Гарант подчеркнул, что лидер россиян «размахивает своим Орешиником», чтобы сорвать усилия 47-го главы Белого дома после его вступления в должность. Диктатор хочет сделать так, чтобы у Трампа не получилось остановить боевые действия и принести украинцам мир.

Зеленский добавил, что Киев вместе с союзниками должен реагировать на попытку Москвы затянуть боевые действия и вызвать эскалацию. В частности, Западу нужно усиливать позиции нашей страны и жестко реагировать на любой шантаж кремлевского диктатора.

Ранее глава государства спрогнозировал сроки вступления Украины в Европейский Союз.