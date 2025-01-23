Руководитель Офиса Зеленского в интервью телеканалу Euronews в Давосе рассказал, что если бы сроки завершения войны с РФ зависели от нашей страны и демократического мира, то боевые действия закончились уже завтра, информирует издание «НБН».

По его словам, Украина нуждается в поддержке Запада, чтобы остановить войну, которой она не хотела. Глава ОПУ отметил, что жители нашей страны – жертвы агрессии РФ и они, как никто другой, хотят окончания боевых действий и восстановления справедливого мира.

Ермак напомнил, как американский лидер Дональд Трамп во время предвыборных дебатов отказался сказать, хочет ли, чтобы Украина одержала победу. Чиновник считает, что нет необходимости анализировать слова главы США и искать в них скрытый смысл, так как все понимают, что война должна завершиться справедливым миром, что и будет победой.

Говоря об обещании Трампа остановить боевые действия за 24 часа, представитель Киева не стал называть какие-либо сроки. По его словам, если бы это зависело от Украины и ее союзников, все закончилось бы уже завтра, однако кремлевский диктатор хочет войны, уничтожения демократического порядка и европейских ценностей.

Напомним, западные журналисты объяснили, почему попытки Трампа запугать лидера россиян экономическим давлением не сработают.