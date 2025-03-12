Украинский лидер в ходе брифинга 12 марта сообщил, что наша страна готова к режиму прекращения огня на 30 дней, который предложила американская сторона на встрече в Джидде, пишет издание «НБН».

По его словам, Украина по-прежнему не верит россиянам, которые ранее неоднократно нарушали перемирие. Однако президент очень серьезно настроен закончить войну, и хочет, чтобы глава Белого дома видел это, чтобы США и Европа были едины в вопросе принуждения РФ к прекращению боевых действий.

Гарант рассказал, что между Киевом и Вашингтоном были «точечные разговоры» об антироссийских санкциях за нарушение оккупантами режима прекращения огня, поэтому пока рано говорить о чем-то.

Однако введение принудительных мер и осуществление других шагов давления на агрессивное государство будет зависеть от Штатов. Если Москва согласится на перемирие, Америка будет принимать соответствующие решения.

Напомним, у Путина прокомментировали предложение США о 30-дневном перемирии и высказались о переговорах в Джидде.