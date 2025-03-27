В ближайшее время главой немецкого правительства станет Фридрих Мерц. Украинский лидер во время общения с представителями европейских СМИ, рассказал, что новый канцлер производит на него впечатление решительного человека.

По его словам, после того, как Мерц возглавит ФРГ, он намерен попросить его о поставках авиационных крылатых ракет Taurus. Киев давно надеется получить это оружие, пишет издание «НБН».

Зеленский отметил, что новоизбранный глава правительства Германии знает о стремлении Украины договориться о передаче этих ракет, потому что они помогут нашей стране.

Отвечая на вопрос об обсуждении возможности отправки войск ФРГ в Украину в рамках миротворческой миссии государств Европы, президент рассказал, что пока нет соответствующего разговора.

Также в интервью глава государства объяснил, почему Путин не сможет долго контролировать общество в России и воевать против нашей страны.