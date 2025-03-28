Вчера в столице Франции собрались лидеры более 30 государств для обсуждения дальнейшей поддержки Киева и гарантий безопасности Украины после завершения войны.

Подоляк в эфире национального телемарафона подвел итоги «Саммита решительных». По его словам, конференция определила три основных направления дальнейшего развития отношений нашей страны и Европы, пишет издание «НБН».

Первый итог саммита – европейские государства будут самостоятельно развивать свой ВПК и архитектуру безопасности. Второй – Украина является неотъемлемой частью этой архитектуры, поэтому партнерам важно делать в нее инвестиции. Третий – все это нужно внедрять уже сейчас, в не откладывать на 5-10лет.

Советник главы ОПУ рассказал, что также на мероприятии обсуждалось переформатирование ВСУ – увеличение численности войск и их насыщение боевой техникой, которой пользуются защитники.

Кроме того, по словам чиновника, на саммите поднимался вопрос существенного увеличения пакетов военной помощи от конкретных государств.

Как сообщалось, в Офисе президента ответили на предложение главы Кремля об установлении «временной власти» в Украине.