В четверг, 17 апреля, глава государства отметил украинских энергетиков государственными наградами и поблагодарил их за работу. Президент напомнил, что третью зиму полномасштабной войны наша страна прошла без блэкаутов, энергетическую систему удалось сохранить, несмотря на все сложности и угрозы, благодаря усилиям сотен тысяч граждан.

Зеленский подчеркнул, что это большое достижение именно украинского народа, информирует издание «НБН».

По его словам, спецслужбы, разведка сообщили о подготовке новых ударов Российской Федерацией по нашей стране, в частности по ее объектам энергетической инфраструктуры. Есть риск атак оккупантов накануне Пасхи и после праздника.

Как сообщалось, в ночь на 17 апреля армия Путина атаковала Днепр ударными беспилотниками. Зеленский отреагировал на обстрел областного центра и в очередной раз призвал союзников Украины давить на агрессивную страну, чтобы прекратить боевые действия.