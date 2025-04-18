В пятницу, 18 апреля, войска РФ выпустили по нашей стране баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники «Шахед». Зеленский отреагировал на очередные обстрелы, информирует издание «НБН».

«Именно так Россия начала эту Страстную пятницу», – отметил украинский лидер.

По его словам, армия Путина атаковала ракетами Харьков, в результате есть погибший, пострадали больше 70 человек, из них 5 детей. По Сумам россияне ударили беспилотниками, обстрел забрал жизнь одного человека. БПЛА попали в предприятие по производству хлеба, обычный завод, который годами работал для города.

Глава государства отметил, что также ВС РФ обстреляли Киевскую, Донецкую, Днепропетровскую и Николаевскую области. Президент поблагодарил все службы, которые спасают людей и восстанавливают условия для жизни после вражеских атак.

Зеленский поблагодарил и союзников Украины, отметив, что каждый пакет военной помощи от партнеров действительно помогает нашей стране.

Напомним, начальник ОВА Олег Синегубов рассказал детали утреннего ракетного удара по Харькову.