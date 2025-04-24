В среду, 23 апреля, в Лондоне состоялись переговоры представителей Украины, США, Германии и Великобритании. Изначально встреча должна была пройти на уровне министров, однако глава Госдепа Америки Марко Рубио проигнорировал ее. В итоге саммит был при участии советников по нацбезопасности.

Зеленский убежден, что вчера РФ рассчитывала на большой скандал, ведь ей не нравится союз вокруг Украины. Москва хочет, чтобы наша страна стала более легкой целью, информирует издание «НБН».

Гарант в ходе пресс-конференции с главой ЮАР отметил, что Украина за три года полномасштабного вторжения России стала достаточно крепкой и больше всех стремится к достижению мира.

Именно поэтому его встреча с президентом Южно-Африканской Республики началась с вопроса урегулирования войны, прекращения огня и возвращения украинских детей, которых оккупанты депортировали в РФ.

Как сообщалось, в ночь на четверг, 24 апреля, армия Путина нанесла масштабный комбинированный удар по Украине. Зеленский отреагировал на атаку оккупантов.