Накануне Трамп заявил, что многие союзники США празднуют 8 мая как День победы, однако Штаты якобы сделали для капитуляции нацистской Германии больше, чем любая другая страна, информирует издание «НБН».

По словам главы государства, теперь Америка 8 мая будет праздновать День победы во Второй мировой войне. Политтехнолог Тарас Загородний в комментарии «РБК-Украина» объяснил решение президента США.

Эксперт напомнил, что глава Белого дома обещал сделать Америку снова великой, поэтому теперь Трамп будет вспоминать, что когда-то Штаты делали и как помогали. По этой причине, политик упомянул не только Вторую мировую, но и Первую мировую войну.

Загородний объяснил, что такие шаги президента США направлены исключительно на внутреннюю аудиторию. Политтехнолог добавил, что Трамп обещал своим избирателям вернуть Америку в «золотой век», поэтому работает в этой парадигме.

Как сообщали СМИ, глава Белого дома после увольнения Майка Уолтца может начать массовые «чистки» в своей администрации.