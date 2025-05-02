Американское издание Politico, ссылаясь на источники, сообщило, что после увольнения советника по вопросам нацбезопасности Майка Уолтца президент США намерен провести быстрые масштабные «чистки» в Белом доме.

По данным СМИ, массовые увольнения «единой решительной волной» в администрации Трампа могут начаться уже в конце следующей недели, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что пока что американскому лидеру удается воздерживаться от повторения хаотичной смены власти, которая наблюдалась во время его первого срока в Белом доме.

На данный момент первое громкое увольнение – отставка Майка Уолтца с должности советника по нацбезопасности и его перевод на пост посла США в ООН. Обязанности чиновника будет временно исполнять глава Госдепа Марко Рубио.

Издание отмечает, что Уолтц был на грани увольнения после того, как добавил в закрытый чат высокопоставленных сотрудников органов нацбезопасности Америки в Signal главного редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга. Президент не захотел подыгрывать СМИ, поэтому не стал увольнять чиновника сразу после резонансного инцидента.

Ранее американское издание New York Post заявило, что у Трампа недовольны тем, как спецпредставитель главы Белого дома Стив Уиткофф ведет переговоры с Москвой.