Блокировка биткоин-кошельков в Украине: Госфинмониторинг получил полномочия изымать криптовалюту

Государственная служба финансового мониторинга Украины получила полномочия — выяснять источники происхождения криптовалюты у граждан и, при необходимости, блокировать криптокошельки и изымать незаконно полученные активы.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на forklog.com.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, Госфинмониторинг в своей работе будет использовать аналитический инструмент, который позволяет устанавливать не только откуда были получены цифровые активы, но и на что были потрачены.

Далее Маркарова пояснила, что данное ведомство не может приостанавливать операции с криптовалютой, но имеет полномочия блокировать кошельки и изымать незаконно полученные средства.

«Это можно сделать, получив доступ к частным ключам криптокошелька по результатам проведенных комплексных расследований», — уточнила она.

Такие полномочия Госфинмониторинга прописаны в законе о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, принятом Верховной Радой 6 декабря 2019 года и будут действовать начиная с 24 апреля 2020 года.

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