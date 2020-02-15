К Земле мчит астероид: ученый рассказал, на сколько он опасен

Важное Разное
Ник Петров0
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15 февраля к нашей планете приблизится астероид, который считается потенциально опасным.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на mk.ru.

Крупный астероид приблизился к Земле.
Астероид из группы «Аполонов» мчит к Земле. Фото: pixabay.com.

Астероиды из группы «Аполонов» имеют размеры от 440 до 990 метров и являются потенциально опасными, потому что пересекают орбиту Земли.

Однако ученые успокаивают землян, поясняя, что данный космический камень не представляет опасности. По сообщению научного сотрудника Российской академии наук Бориса Шустова, астероид, который имеет обозначение 163373 подойдет на расстояние в 15 раз превышающее расстояние от Земли до Луны.

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«Для науки событие интересное, а в практическом плане неопасное», — сказал ученый.

Он добавил, что ежегодно рядом с Землей пролетают несколько десятков астероидов до 100 метров в диаметре, ближе, чем расстояние до Луны. Такие события, по данным астрономов, происходят почти каждую неделю.

Более крупные астероиды появляются реже. Прилет очередного такого космического камня диаметром до 990 метров ожидается только в 2075 году.

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Ранее сообщалось о том, что ученые предупредили о глобальном коллапсе на Земле.

 


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