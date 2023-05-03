О том, что магнитная буря усредненной активности, в ближайшие несколько часов накроет Землю, но уже на следующий день, геомагнитная ситуация станет понемногу успокаиваться, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного портала Spaceweather.

В частности, сегодня незначительную магнитную бурю спровоцировали относительно слабые солнечные выбросы, которые начались в минувшие субботу и воскресенье. Данная буря достигнет 4-го уровня, по классу G-1. Подобное искажение геомагнитного поля нашей планеты, способно несколько ухудшить самочувствие, вызвав некоторую вялость/сонливость и даже мигрени. В особенности подвержены отрицательному воздействию указанных бурь персоны, отличающиеся высокой метеочувствительностью, а также люди, имеющие хронические заболевания, пожилые и несовершеннолетние лица.

Впрочем, спад бури начнется уже скоро: в ночь с 3-го на 4-е мая, то есть с утра четверга, геомагнитная обстановка стабилизируются.

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