Если тормозит компьютер: пошаговая инструкция, как очистить компьютер от хлама

Важное Разное
Ник Петров0
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Компьютер не любит мусора в своей памяти, и поэтому, при засорении ненужными файлами, ухудшается скорость его работы, компьютер «тормозит».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Компьютер тормозит.
Пошаговая видеоинструкция для очистки памяти компьютера от хлама. Фото: vesti-ua.net.

Для обеспечения высокой работоспособности ПК необходимо периодически проводить чистку основных дисков. Для этого не нужно обладать особыми знаниями и навыками. Решить проблему самостоятельно поможет пошаговая видеоинструкция.

Видео. Как очистить память компьютера.

Ранее сообщалось о том, как можно сварить яйцо желтком наружу.


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