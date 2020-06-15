Если тормозит компьютер: пошаговая инструкция, как очистить компьютер от хлама

Компьютер не любит мусора в своей памяти, и поэтому, при засорении ненужными файлами, ухудшается скорость его работы, компьютер «тормозит».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Для обеспечения высокой работоспособности ПК необходимо периодически проводить чистку основных дисков. Для этого не нужно обладать особыми знаниями и навыками. Решить проблему самостоятельно поможет пошаговая видеоинструкция.

Видео. Как очистить память компьютера.

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