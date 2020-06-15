Как сварить яйцо желтком наружу: этот смешной лайфак вас очень удивит

Этот интересный способ наверняка заинтересует людей, которые любят удивлять своими кулинарными способностями.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Для приготовления вареных яиц с желтком наружу нужен несколько необычный набор приспособлений, а именно скотч канцелярский и капроновый чулок, колготы либо гольф.

Порядок приготовления:

Для начала обмотаем яйцо скотчем в 2-4 слоя.

Затем помещаем его в гольф, чулок либо в штанину колготок.

Берем за ткань с двух сторон и закручиваем ее, как скакалку в любую сторону 2-3 минуты.

Затем достаем яйцо и опускаем его в кипящую воду. Это важно, потому как, если опускать в холодную воду желток и белок могут смешаться.

Можно перед варкой скотч снять или не обматывать яйцо вообще, но тогда есть риск, что яйцо может лопнуть.

Таким способом можно готовить не только куриные яйца, но и любые другие.

Время варки яиц не меняется и зависит от того, какое яйцо вы хотите получить в результате: всмятку, в мешочек или вкрутую.

Однако следует учесть, что у яиц, сваренных всмятку, результат с желтком снаружи будет практически незаметным, в мешочек уже проявится, но лучше всего он будет у яиц вкрутую

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