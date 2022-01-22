Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», сепаратист озвучил в интервью российскому изданию, которое вещает на арабском языке, какие задачи якобы стремится выполнить Украина.

Цитата из заявления главаря донецких боевиков:

«Украина поставила перед собой задачу. Она заключается в «совершении» терактов. Киев имеет цель уничтожить инфраструктуру оккупированного Донецка. Водоснабжение, газоснабжение, линии электропередач, трансформаторные подстанции – все это Украина хочет уничтожить на первом этапе».

Кроме того, согласно словам главаря ОРДО, перед Киевом якобы предстала задача «повредить» производственные мощности, причем сделать это с учетом того, что там есть весьма опасные химические производства.

Напоследок главарь незаконных вооруженных формирований Донецкой области подчеркнул:

«По сути, Украина готовит весьма серьезную провокацию. И у нас есть все данные об этом».

Что интересно, вскоре подобные заявления из уст главаря ОРДО Дениса Пушилина могут прекратиться, если верить словам эксперта Сергея Гайдая, который заявил, что уже в скором времени Россия может заменить Пушилина и Пасечника другими людьми.